ФСБ проверяет события 2013 года — Роскосмос

Следственная группа ФСБ обыскала кабинеты сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (головной научный институт Роскосмоса), а также офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился создать комиссию, которая установила, что ФСБ расследует дело о государственной измене 2013 года. По информации комиссии, следственная группа ФСБ изымала в ходе обысков в здании Роскосмоса и ФГУП «ЦНИИмаш» материалы за 2013 год.