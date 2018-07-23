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18:16   23 Июля 2018
Россия

ФСБ проверяет события 2013 года — Роскосмос

ФСБ проверяет события 2013 года — Роскосмос

Следственная группа ФСБ обыскала кабинеты сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (головной научный институт Роскосмоса), а также офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился создать комиссию, которая установила, что ФСБ расследует дело о государственной измене 2013 года. По информации комиссии, следственная группа ФСБ изымала в ходе обысков в здании Роскосмоса и ФГУП «ЦНИИмаш» материалы за 2013 год.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #фсб #роскосмос #цниимаш
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