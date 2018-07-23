ФСБ проверяет события 2013 года — Роскосмос
Следственная группа ФСБ обыскала кабинеты сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (головной научный институт Роскосмоса), а также офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации.
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился создать комиссию, которая установила, что ФСБ расследует дело о государственной измене 2013 года. По информации комиссии, следственная группа ФСБ изымала в ходе обысков в здании Роскосмоса и ФГУП «ЦНИИмаш» материалы за 2013 год.
В рамках работы комиссии Роскосмоса по проведению внеплановой проверки обеспечения защиты государственной тайны в ФГУП «ЦНИИмаш», установлено, что органами следствия проверяются события 2013 года. Следствие продолжается - https://t.co/soBIEyIDMh pic.twitter.com/35NUBNS008— РОСКОСМОС (@roscosmos) 23 июля 2018 г.