Трамп не поступился интересами США на встрече с Путиным в Хельсинки

Американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что просто разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным о будущей выгоде для Вашингтона и Москвы.

По его словам, слушая фейковые новости, которые в негативном ключе отзываются о встречи с президентом РФ в Хельсинки, нужно помнить, что он не поступился интересами Вашингтона. Президент США отметил, что хорошо поладил с Путиным, что прекрасно для всех, кроме коррумпированных СМИ.

When you hear the Fake News talking negatively about my meeting with President Putin, and all that I gave up, remember, I gave up NOTHING, we merely talked about future benefits for both countries. Also, we got along very well, which is a good thing, except for the Corrupt Media!