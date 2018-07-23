Самую высокую крышу Европы открыли для москвичей

Гостей столичного фестиваля «Месяц открытых крыш» провели на крышу башни «Око» в «Москва-Сити». Там им провели обзорную экскурсию и мастер-класс по рисованию акрилом.

Фестиваль «Месяц открытых крыш» стартовал в начале июля. Организаторы мероприятия за три недели провели 19 встреч, которые посетили более тысячи участников. Горожанам показали крыши здания на Самокатной улице, где прошла Ночь регби, и гостиницы «Украина», на которой гостям рассказали легенды сталинских высоток.

Кроме того, москвичи и туристы в рамках фестиваля успели позаниматься цигуном и йогой, посмотреть матчи чемпионата мира по футболу, послушать джазовую музыку и лекцию в стиле TED, потанцевать и многое другое.

Остается еще неделя и шесть мероприятий, которые предлагается посетить всем желающим. В четверг, 27 июля, участников отведут в ресторан «Летняя веранда ЦТМ», откуда открываются великолепные виды на архитектурный ансамбль Москвы, парк Красная Пресня, живописную набережную Москвы-реки, а также башни современного делового комплекса «Москва-Сити». В пятницу состоится «Пешая прогулка по Большой Никитской. С XV века до наших дней».

В субботу на Большой Новодмитровской, 36 пройдет Джаз-вечер, а в воскресенье участников приглашают на велоэкскурсию. Завершится фестиваль 30 июля экскурсией по площади Тверской заставы и Белорусскому вокзалу.

Но на этом экскурсии не закончатся. Организаторы «Месяца открытых крыш» подготовили еще 20 мероприятий, которые пройдут в августе.