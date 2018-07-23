Зенит узнал, с кем сыграет в Лиге Европы

Стали известны пары в третьем квалификационном раунде Лиги Европы — 2018/19. «Зенит» в Лиге Европы сыграет с победителями игры «Динамо» (Минск), «Дунайска-Стредай»(Словакия).

Жеребьевка отборочного турнира прошла в понедельник, 13 июля, в швейцарском Ньоне. Первый матч «Зенит» сыграет в гостях 9 августа, а ответный проведут на выезде 16 августа.

Возможный соперник «Уфы» на этой стадии — венгерский «Гонвед» или люксембургский «Прогрес». Это случится, если сборная обыграет во втором квалификационному раунде «Домжале». «Спартак» встретится с победителем матча 2-го раунда между греческим ПАОКом и швейцарским «Базелем».