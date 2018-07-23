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17:29   23 Июля 2018
Россия

БРИКС поможет Африке выйти на новый уровень — эксперт

БРИКС поможет Африке выйти на новый уровень — эксперт

Одна из стран БРИКС — африканское государство, напомнил директор Института общественных наук и мировой политики Севастопольского университета Иван Чихарев.

По его словам, политика блока по отношению к африканским странам, прежде всего, связана с позицией Южно-Африканской республики, ведь именно эта страна входит в БРИКС. Чихарев рассказал «НьюИнформ», что БРИКС — блок стран-лидеров развивающегося мира.

«Логично, что группа имеет настолько тесные и полезные партнерские отношения с другими государствами африканского региона», — добавил кандидат политических наук.

Торговля Африки с БРИКС выросла быстрее, чем с любым другим мировым регионом. Страны-члены группы — значимые инвесторы в африканский регион в сфере производства и торговли услугами. БРИКС выводит на новый уровень торгово-инвестиционные отношения Африки с миром. 

Группа ратует в ВТО за сокращение сельскохозяйственных субсидий США и ЕС. БРИКС старается создать справедливый и демократический мировой порядок. Западные страны пытаются установить в Африке собственный порядок, однако присутствие группы в регионе создало некий баланс, который не позволяет «хозяйничать заокеанским партнерам».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #брикс #южно-африканская республика
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