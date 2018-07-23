Талантливый мистер Волков

Высокого мнения о соратнике Навального придерживаются в США, куда правая рука оппозиционера вскоре поедет постигать искусство революции.

Ближайший соратник политического блогера Алексея Навального – Леонид Волков едет учиться в Йельский университет по рекомендации шефа. Детали предстоящего визита выяснили российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (они же Вован и Лексус), побеседовав с замдиректора образовательной программы World Fellows Тимоти Стампом от имени министра образования Польши Ярослава Говина.

Стамп в телефонном разговоре с пранкерами сообщил, что поддерживать Волкова будет Национальный фонд демократии (NED), признанный в России нежелательной организацией.

«Мне известно, что он [Волков] регулярно поддерживает с ним [NED] связь. У нас тоже есть с ними связи. Очень рад тому, что он устанавливает такие связи. Никаких сомнений нет», - сообщил Стамп «польскому министру».

Цель программы World Fellows, как напомнил представитель американского вуза, развитие личности и распространение демократии.

«Это широкий спектр тем от ведения переговоров до дебатов, ораторского искусства, развития лидерских качеств, которые помогут ему в продвижении себя, своего дела и демократических принципов в России», - пояснил Стамп.

Ежегодно заявки на участие в программе подают около трех тысяч человек. Но вуз отбирает только 15 кандидатов. В процессе обучения студенты встречаются с ведущими специалистами, могут отправиться в Нью-Йорк и Вашингтон и поучаствовать в различных семинарах. В Йельском университете помнят способного студента Алексея Навального и не сомневаются, что у его протеже есть шансы стать «хорошим революционером». Все средства обещают предоставить.

«Он очень талантливый. Он станет сильным выпускником программы», - тепло отзывается о Волкове господин Стамп.

Национальный фонд демократии, по документам, числится неправительственной организацией, которая финансируется Конгрессом. По факту - это структура GONGO (Government-Organized (или Operated) Non-Governmental Organization - «Государством организованные негосударственные организации»). В свое время выбранную форму фонда президент NED Карл Гершман объяснял тем, что для «демократических кругов по всему миру» нежелательно брать деньги напрямую из ЦРУ.

Депутат Госдумы VI созыва от фракции «Справедливая Россия», соавтор законопроекта о создании списка нежелательных организаций в РФ Александр Тарнавский в комментарии «Политике Сегодня» заметил, что «революционный» факультатив за рубежом не делает из российского гражданина преступника и агента влияния Запада.

«Он там может готовиться десять лет, а потом действовать в итоге в десять раз слабее, чем тот, который не учился. Ну, поехал человек, может быть чему-то научится», - заметил Тарнавский.

И добавил, что нежелательными иностранными организациями в России могут быть признаны только юридические лица. В стране пока нет закона, признающего агентом влияния недружественного государства физическое лицо.

«Мы учимся демократии и действуем в рамках институций. Либо человек нарушает закон, либо нет. Есть люди, которые его будут порицать, а есть те, которые его поддержат. Здесь сложно вешать ярлыки. В условиях рыночной экономики и общества с разными взглядами мерилом может быть лишь закон. Все остальное – это вкусовые вещи. Каждый двигается по своему пути, пока закон позволяет», - поделился мнением Тарнавский.

Рассчитанная на шесть месяцев программа World Fellows стартует в августе этого года. Выяснить ее детали у Леонида Волкова не удалось. От комментариев «Политике Сегодня» он отказался.