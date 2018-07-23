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Закрытие границы с Ливией ставит под угрозу граждан Туниса, заявил эксперт
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 Закрытие границы с Ливией ставит под угрозу граждан Туниса, заявил эксперт

Закрытие границы с Ливией ставит под угрозу граждан Туниса, заявил эксперт
18:00   23 Июля 2018
Весь мир

Закрытие границы с Ливией ставит под угрозу граждан Туниса, заявил эксперт

Закрытие границы с Ливией ставит под угрозу граждан Туниса, заявил эксперт

На границе Туниса и Ливии образовалась многокилометровая пробка из грузовиков.

Как сообщает в понедельник сетевое издание «ПолитРоссия», причиной транспортного коллапса является решение правительства Туниса о закрытии границы.

Отмечается, что руководство североафриканского государства по причине торговых споров с соседней страной приняло решение о закрытии границы. Таким образом, официальные власти государства, де-факто, признали собственное бессилие в борьбе с теневым товарооборотом, процветающим в регионе.

Тунис является одной из тех стран, которые используются для отмывания денег террористов, заселивших этот регион. Буквально на минувшей неделе поймали контрабандистов, которые пытались переправить деньги для группировок в Ливию.

Закрытие границы с Ливией ставит под угрозу граждан Туниса, заявил эксперт

При этом в соседней стране сложилась непростая ситуация — нарастает террористическая угроза. Однако сложная экономическая и криминогенная обстановка способствуют неверным шагам тунисского руководства, которое способно только продлевать чрезвычайное положение. Как утверждают эксперты, 92-летний Беджи Каид Эс-Себси, давно утративший контроль над происходящим в стране, может лишь имитировать бурную деятельность в вопросах безопасности.

Из-за торговых споров тунисские власти закрывают границу, подставляя своих граждан, находящихся в Ливии и не имеющих теперь возможности вернуться домой. При этом руководство страны могло бы просто тщательнее контролировать приграничные территории, где часто появляются террористы.

Закрытие границы с Ливией ставит под угрозу граждан Туниса, заявил эксперт

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Петрович Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов в интервью корреспондентам издания отметил, что данное решение лишь демонстрирует некомпетентность нынешнего руководства Туниса.

«Подобного рода торговые войны, конечно же, ставят под угрозу жителей Туниса, которые сегодня находятся за границей», – заявил специалист.

Очевидно, что власти этого государства не могут урегулировать ситуацию в стране, которой давно необходимы перемены. В противном случае Тунис может постигнуть судьба соседа.

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Автор: Марьяна Круглова
#политика #ливия #граница #тунис #эксперт #торговые споры
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