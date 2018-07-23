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 Москва оказалась на первом месте рейтинга ООН по оказанию электронных услуг

Москва оказалась на первом месте рейтинга ООН по оказанию электронных услуг
Киев рассказал о «санкциях» против российских портов

Киев рассказал о «санкциях» против российских портов

 Путин пригласил Лукашенко в Россию

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Трамп потребовал наказать Минюст, ФБР и «банду Обамы»

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 Закрытие границы с Ливией ставит под угрозу граждан Туниса, заявил эксперт

Закрытие границы с Ливией ставит под угрозу граждан Туниса, заявил эксперт
16:52   23 Июля 2018
Россия

Путин и Пашинян обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС

Путин и Пашинян обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в понедельник, 23 июля.

Президент РФ обсудил с Пашиняном вопросы, которые касаются Евразийского экономического союза и двустороннего сотрудничества Москвы с Ереваном. Также Путин поговорил по телефону с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым. Президенты обсудили подготовку к Каспийскому саммиту в Акта и дальнейшее развитие взаимодействия Москвы с Астаной в рамках ЕАЭС.

 

Также Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президенты обсудили продвижение интеграции в ЕАЭС, реализацию достигнутых ранее договоренностей между Москвой и Минском.

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Автор: Анатолий Кубарев
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