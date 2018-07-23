Путин и Пашинян обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС
Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в понедельник, 23 июля.
Президент РФ обсудил с Пашиняном вопросы, которые касаются Евразийского экономического союза и двустороннего сотрудничества Москвы с Ереваном. Также Путин поговорил по телефону с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым. Президенты обсудили подготовку к Каспийскому саммиту в Акта и дальнейшее развитие взаимодействия Москвы с Астаной в рамках ЕАЭС.
Телефонный разговор с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном https://t.co/FxA5fR4lbq— Президент России (@KremlinRussia) 23 июля 2018 г.
Также Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президенты обсудили продвижение интеграции в ЕАЭС, реализацию достигнутых ранее договоренностей между Москвой и Минском.
Телефонный разговор с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко https://t.co/p2bGnkUuvb— Президент России (@KremlinRussia) 23 июля 2018 г.