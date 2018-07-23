Должникам по алиментам хотят запретить сдавать на права

Если ты должник, то у тебя нет потенциальной возможности приобрести машину, а значит и права тебе не нужны, считает глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

Он также напомнил, что сейчас в России готовится законопроект о дальнейшем ограничении иных прав должников. В частности, планируется запретить им регистрировать транспортное средство до полного погашения долга. Также приставы предлагают обязать работодателей информировать службу о приеме на работу должника.

Узнать о том, задолжал ли сотрудник ФССП можно на сайте службы. На нем регулярно обновляется информация.