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16:43   23 Июля 2018
Россия

Должникам по алиментам хотят запретить сдавать на права

Должникам по алиментам хотят запретить сдавать на права

Если ты должник, то у тебя нет потенциальной возможности приобрести машину, а значит и права тебе не нужны, считает глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

Он также напомнил, что сейчас в России готовится законопроект о дальнейшем ограничении иных прав должников. В частности, планируется запретить им регистрировать транспортное средство до полного погашения долга. Также приставы предлагают обязать работодателей информировать службу о приеме на работу должника.

Узнать о том, задолжал ли сотрудник ФССП можно на сайте службы. На нем регулярно обновляется информация.

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Автор: Юлия Халус
#россия #права #общество #долг #фссп #алименты
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