Предполагаемого убийцу пятилетней девочки задержали в Подмосковье

Подозреваемый в убийстве пятилетнего ребенка задержан в Подмосковье. Об этом сообщает СК РФ в понедельник.

Тело девочки, которая накануне пропала с детской площадки в Серпухове, было найдено в спортивной сумке. По подозрению в совершении убийства ребенка, а также преступления против его половой неприкосновенности задержан мужчина 1990 года рождения, проживающий здесь же. В его квартире сейчас проводится обыск.

На месте обнаружения тела работают следователи и криминалисты. Вскоре планируется провести судебно-медицинскую экспертизу.

Правоохранители призывает граждан не оставаться равнодушными пр появляющейся информации о пропаже детей. Любые, даже малозначимые на первый взгляд детали, могут сыграть роль при спасении ребенка.

По факту убийства девочки в Подмосковье всю информацию, которая может способствовать расследованию, необходимо сообщить по телефонам: (499) 184-00-65, (499) 184-04-96.