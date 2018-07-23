Адвокат избитого в ярославской колонии хочет вернуться в Россию

Ирина Бирюкова не назвала страну пребывания, но отметила, что рассчитывает вернуться на родину, когда решится вопрос с безопасностью.

Адвокат, которая защищала заключенного Евгения Макарова, избитого в первой колонии Ярославля сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний, покинула РФ и попросила госзащиты из-за угроз о расправе.

Адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» сообщила об угрозах председателю СК РФ Александру Бастрыкину. По ее словам, в этом случае в полицию обращаться бессмысленно. Бирюкова рассказала Федеральному агентству новостей, что не верит полиции.

«Обратилась к Бастрыкину с заявлением о госзащите», — отметила адвокат.

Ирина Бирюкова надеется вернуться в Россию в скором времени. В ФСИН уточнили, что шестеро сотрудников ярославской колонии задержали после сообщений об избиении заключенного. Следователи установили личности сотрудников, которые причастны к пыткам Макарова.