Адвокат избитого в ярославской колонии хочет вернуться в Россию
Ирина Бирюкова не назвала страну пребывания, но отметила, что рассчитывает вернуться на родину, когда решится вопрос с безопасностью.
Адвокат, которая защищала заключенного Евгения Макарова, избитого в первой колонии Ярославля сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний, покинула РФ и попросила госзащиты из-за угроз о расправе.
Адвокат заключенного Евгения Макарова уехала из России и попросила госзащиты: https://t.co/NoZqIbOY6A#РазбудиСК #ВместеПротивПыток— Общественный вердикт (@public_verdict) 23 июля 2018 г.
Адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» сообщила об угрозах председателю СК РФ Александру Бастрыкину. По ее словам, в этом случае в полицию обращаться бессмысленно. Бирюкова рассказала Федеральному агентству новостей, что не верит полиции.
«Обратилась к Бастрыкину с заявлением о госзащите», — отметила адвокат.
Ирина Бирюкова надеется вернуться в Россию в скором времени. В ФСИН уточнили, что шестеро сотрудников ярославской колонии задержали после сообщений об избиении заключенного. Следователи установили личности сотрудников, которые причастны к пыткам Макарова.