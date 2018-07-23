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16:37   23 Июля 2018
Россия

Пострадавшим от паводка в Амурской области выплатят до 70 тысяч рублей

Пострадавшим от паводка в Амурской области выплатят до 70 тысяч рублей

Выплатами займется местная администрация, сообщил врио губернатора региона Василий Орлов.

Подворья, потерявшие урожай, получат 10 тысяч рублей. До 70 тысяч получат дома, в которых вода дошла до пола. В таком случае считается, что дом поврежден.

Исполняющая обязанности министра финансов Амурской области Вера Артемьева заявила, что деньги выплатят из резервного фонда правительства края и из средств муниципалитетов. Остаток в фонде составляет 48,5 миллионов рублей. Имеется и неиспользованный остаток на адресную соцпомощь — 23,6 миллиона рублей. Специалисты уже начали оценивать нанесенный паводком ущерб.

Наводнение в регионе подтопило около ста дворовых территорий в восьми селах в Магдагачинском, Шимановском, Мазановском, Константиновском и Завитинском районах. Ремонту подлежат более 44 километров дорог. Сломаны четыре моста. В Приамурье введен режим чрезвычайной ситуации.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #общество #амурская область #половодье в приамурье
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