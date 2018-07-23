Губернатор поручил Минздраву МО контролировать работу стационаров
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе регионального Минздрава лично контролировать работу стационаров. По словам Воробьева, учреждения нужно обеспечить самым необходимым.
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Часто люди говорят о самых простых расходных материалах — о растворах и капельницах. Нужно разобраться в этом вопросе» — произнес губернатор на совещании с зампредами правительства Московской области.
Также в рамках встречи участники поговорили о воплощении государственных и муниципальных программ в регионе. Не оставили без внимания депутаты проведение форума «Я – гражданин Подмосковья».