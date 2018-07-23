Губернатору Кировской области запретили носить стулья в КВН

Игорь Васильев должен был выступить на сцене в составе команды «Вятка» на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН-2018» .

Главе Кировской области Игорю Васильеву не удалось совместить деятельность губернатора и шоумена: его участие в составе команды высшей лиги КВН «Вятка» на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН-2018» в Светлогорске не прошло редакторский фильтр. В итоге за игрой Васильев наблюдал из зрительного зала.

Как рассказал корреспонденту ИА «Политика сегодня» концертный директор команды "Вятка" Руслан Шишкин, сначала предполагалось, что губернатор очень часто будет появляться на сцене.

«Мы не раз репетировали. Он появлялся почти в каждом номере. Ставил стулья, уносил их, говорил какие-то слова. Например, наш капитан Дима Бушуев спрашивал у Васильева: «Игорь Владимирович, а вы не переживаете, что вас наругают за то, что вы с нами на сцене?» А он отвечал: «За что? За то, что губернатор с народом?». Но редакторы КВН после репетиции сказали, что лучше так не делать. Но, думаю, что в зал бы зашло. Игорь Владимирович смотрелся хорошо, не стеснялся шутить», — рассказал Шишкин.

Почему номера с участием главы региона попали под сокращение, неизвестно. Редакторы никогда не озвучивают причину.

Фестиваль прошел 20-22 июля. Известно, что команда «Вятка» осталась без КиВиНов.

«Васильев сказал, чтобы мы не переживали, что впереди полуфинал и мы обязательно победим. Мы очень довольны и благодарны. И за поддержку, и за то, что не постеснялся и с нами репетировал. Нормальный, хороший человек, несмотря на высокую должность», — откровенничает Шишкин.

Команда КВН «Вятка», известная также как Темная Армия КВН «Вятка». Представляет Кировскую область, успела запомниться зрителям в сезонах 2011 и 2012 годов своим ярким стилем, вдохновленным эстетикой комиксов. В 2018 году команда вернулась в Высшую лигу КВН после шестилетнего перерыва.