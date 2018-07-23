Омский дорожный картель оштрафовали более чем на 13 миллионов рублей

Федеральная антимонопольная служба по Омской области выявила картельный сговор между тремя компаниями при участии на торгах по ремонту дорог в 2016 году.

Служба объяснила, что сговор между ООО «Строительная фирма «Континент», ООО «СтройТраст» и ООО «Автодорсервис» привел к повышению цен на торгах. Те одновременно участвовали в трех электронных аукционах по ремонту дорог в Омске. Контракты на сумму 108 миллионов рублей заключались с минимальным снижением цены с компанией «СтройТраст». Остальные две не делали свои ценовые предложения и их заявки отклонили.

Тем временем «СтройТраст» передавал все контракты по договорам субподряда компании «Автодорсервис». При этом «СФ Континент» и «Автодорсервис» участвовали в торгах с одного IP-адреса и указали один и тот же номер телефона.

В результате разбирательства «Континент» оштрафовали на 8,86 миллиона рублей, «СтройТраст» — на 4,19 миллиона рублей, «Автодорсервис» — на 1,41 миллиона рублей. Должностным лицам этих компаний назначены штрафы в размере 20 тыс. рублей каждому.

Компании подали жалобу в Восьмой арбитражный апелляционный суд, но тот отклонил иск.