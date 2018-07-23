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16:24   23 Июля 2018
Россия

Омский дорожный картель оштрафовали более чем на 13 миллионов рублей

Омский дорожный картель оштрафовали более чем на 13 миллионов рублей

Федеральная антимонопольная служба по Омской области выявила картельный сговор между тремя компаниями при участии на торгах по ремонту дорог в 2016 году.

Служба объяснила, что сговор между ООО «Строительная фирма «Континент», ООО «СтройТраст» и ООО «Автодорсервис» привел к повышению цен на торгах. Те одновременно участвовали в трех электронных аукционах по ремонту дорог в Омске. Контракты на сумму 108 миллионов рублей заключались с минимальным снижением цены с компанией «СтройТраст». Остальные две не делали свои ценовые предложения и их заявки отклонили.

Тем временем «СтройТраст» передавал все контракты по договорам субподряда компании «Автодорсервис». При этом «СФ Континент» и «Автодорсервис» участвовали в торгах с одного IP-адреса и указали один и тот же номер телефона.

В результате разбирательства «Континент» оштрафовали на 8,86 миллиона рублей, «СтройТраст» — на 4,19 миллиона рублей, «Автодорсервис» — на 1,41 миллиона рублей. Должностным лицам этих компаний назначены штрафы в размере 20 тыс. рублей каждому.

Компании подали жалобу в Восьмой арбитражный апелляционный суд, но тот отклонил иск.

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Автор: Юлия Халус
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