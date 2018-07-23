Корабли НАТО проведут военные учения с ВМС Украины в Черном море
Корабли НАТО, которые ранее прибыли в порт Одессы, проведут совместные военные учения с кораблями, принадлежащими ВМС Украины. Маневры пройдут на Черном море.
Об этом написано на странице пресс-центра командования ВМС ВС Украины в Facebook.
В одесскому порту пришвартовались корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2). Среди них замечены фрегаты ВМС Нидерландов, Турции, Румынии. Кроме них в учениях примет участие постоянная противоминная военно-морская группа НАТО №2 (SNMCMG2). Речь идет о вспомогательном судне ВМС ФРГ Rhein, о турецком и румынском минных тральщиках.
Зарубежная делегация уже встретилась с командующим ВМС Украины Игорем Воронченко. Стороны обсудили важность сотрудничества между флотами Украины и НАТО для достижения безопасности в Черноморском регионе.
Корабли можно будет посетить 24 и 25 июля.