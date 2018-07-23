Корабли НАТО проведут военные учения с ВМС Украины в Черном море

Корабли НАТО, которые ранее прибыли в порт Одессы, проведут совместные военные учения с кораблями, принадлежащими ВМС Украины. Маневры пройдут на Черном море.

Об этом написано на странице пресс-центра командования ВМС ВС Украины в Facebook.

В одесскому порту пришвартовались корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2). Среди них замечены фрегаты ВМС Нидерландов, Турции, Румынии. Кроме них в учениях примет участие постоянная противоминная военно-морская группа НАТО №2 (SNMCMG2). Речь идет о вспомогательном судне ВМС ФРГ Rhein, о турецком и румынском минных тральщиках.

Зарубежная делегация уже встретилась с командующим ВМС Украины Игорем Воронченко. Стороны обсудили важность сотрудничества между флотами Украины и НАТО для достижения безопасности в Черноморском регионе.

Корабли можно будет посетить 24 и 25 июля.