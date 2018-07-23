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 Адвокат избитого в ярославской колонии хочет вернуться в Россию

Адвокат избитого в ярославской колонии хочет вернуться в Россию
Киев рассказал о «санкциях» против российских портов

Киев рассказал о «санкциях» против российских портов

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 Корабли НАТО проведут военные учения с ВМС Украины в Черном море

Корабли НАТО проведут военные учения с ВМС Украины в Черном море

16:15   23 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Киев рассказал о «санкциях» против российских портов

Киев рассказал о «санкциях» против российских портов

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал план Киева о возможном введении санкций против российских портов на Черном море. Омелян сообщил, что Украина уже ведет переговоры с американскими и европейскими партнерами.

Киев убеждает Запад разработать «зеркальные» меры в ответ на задержание РФ судов, идущих на Украину. Министр считает, что Европа и Америка должны ограничить торговлю и судозаходы с российскими черноморскими портами.

«Мы над этим работаем и, я надеюсь, что это будет сделано», — заявил чиновник в эфире «Украинского радио».

Украинское Министерство инфраструктуры докладывает, что в период с 29 апреля по 9 июля РФ задержала для досмотра без объяснения причин 93 судна. Корабли следовали в порты через Керченский пролив. Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль позднее заявила, что российские пограничники не нарушают правила осмотра судов в Азовском море.

Россия, в свою очередь, обвиняет Украину в провокациях в Черном море. В погранслужбе ФСБ подчеркивали, что Россия проверяет суды в соответствии с международным морским правом. Задача службы — охранять страну от террористов и нелегальных мигрантов.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #украина #черное море #порты
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