Персонифицированную вакцину от рака намерены применять в РФ

Персонифицированную вакцину от рака планируется использовать в России.

Об этом сообщила глава российского Минздрава Вероника Скворцова в ходе рабочей встречи с президентом Российской Федерации Владимиру Путину. Стенограмма беседы главы государства с министром появилась на официальном сайте Кремля.

По словам Скворцовой, уникальность технологии заключается в том, чтобы взять у больного его Т-лимфоциты, модифицировать и запустить обратно. В результате, заявила глава ведомства, через шоковое состояние и иммунный сбой человек поправляется.