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15:54   23 Июля 2018
Россия

Персонифицированную вакцину от рака намерены применять в РФ

Персонифицированную вакцину от рака намерены применять в РФ

Персонифицированную вакцину от рака планируется использовать в России.

Об этом сообщила глава российского Минздрава Вероника Скворцова в ходе рабочей встречи с президентом Российской Федерации Владимиру Путину. Стенограмма беседы главы государства с министром появилась на официальном сайте Кремля.

По словам Скворцовой, уникальность технологии заключается в том, чтобы взять у больного его Т-лимфоциты, модифицировать и запустить обратно. В результате, заявила глава ведомства, через шоковое состояние и иммунный сбой человек поправляется.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #лекарство #скворцова #онкология
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