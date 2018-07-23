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Адвокат избитого в ярославской колонии хочет вернуться в Россию
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Киев рассказал о «санкциях» против российских портов

 Путин пригласил Лукашенко в Россию

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15:54   23 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Путин пригласил Лукашенко в Россию

Путин пригласил Лукашенко в Россию

Встречу президентов планируется провести в Сочи, уточнили в пресс-службе белорусского лидера.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 июля, пообщался по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны обсудили ряд вопросов двусторонних отношений. Кроме того, российский лидер пригласил собеседника посетить РФ для детального обсуждения двусторонней повестки.

Также Путин проинформировал Лукашенко о деталях его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки. Стороны обсудили нюансы переговоров, а также состояние российско-американских отношений.

Путин и Трамп встретились в Хельсинки 16 июля. Это стали первые полномасштабные переговоры лидеров. До сих пор они общались только по телефону и на полях международных форумов.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #политика #белоруссия #весь мир #лукашенко
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