Путин пригласил Лукашенко в Россию

Встречу президентов планируется провести в Сочи, уточнили в пресс-службе белорусского лидера.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 июля, пообщался по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны обсудили ряд вопросов двусторонних отношений. Кроме того, российский лидер пригласил собеседника посетить РФ для детального обсуждения двусторонней повестки.

Также Путин проинформировал Лукашенко о деталях его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки. Стороны обсудили нюансы переговоров, а также состояние российско-американских отношений.

Путин и Трамп встретились в Хельсинки 16 июля. Это стали первые полномасштабные переговоры лидеров. До сих пор они общались только по телефону и на полях международных форумов.