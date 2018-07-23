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15:47   23 Июля 2018
Общество

Суды будут индексировать долги с учетом роста потребительских цен

Суды будут индексировать долги с учетом роста потребительских цен

Конституционный суд (КС) России признал незаконной норму Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ об индексации взыскиваемых в судебном порядке долгов. Теперь суды обязаны руководствоваться данными Росстата о динамике потребительских цен.

Закон, который позволял производить перерасчет с учетом индекса потребительских цен, потерял силу 12 лет назад. Более того, в статье ГПК отсутствует механизм индексации взысканных судом денег с должников. Суд увидел в этом несоответствие конституции. Теперь законодатели обязаны изменить правовое регулирование и установить критерии индексации. 

Суд согласился, что такой механизм необходим, поскольку ввиду инфляции сумма долга меняется пока должник постепенно расплачивается. Ранее суд мог отказывать  индексации, ссылаясь на такой пробел в правовом регулировании.

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #россия #общество #должники #индексация #кс рф
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