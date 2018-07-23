«Роскосмос» просит Счетную палату провести проверку

Счетная палата вскоре может прийти с новой проверкой в «Роскосмос».

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса» в понедельник. Отмечается, что проверку инициировала сама государственная корпорация.

«Нам важен профессиональный опыт и рекомендации Счетной палаты», — заявили в «Роскосмосе» журналистам.

При этом в СП сообщили о том, что запрос «Роскосмоса» сейчас рассматривают. Там подчеркнули, что у Счетной палаты уже имеется план проверок, и включение в него дополнительных пунктов обычно рассматривют отдельно.