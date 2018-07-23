Мы в соц.сетях:
Пострадавшим от паводка в Амурской области выплатят до 70 тысяч рублей

Пострадавшим от паводка в Амурской области выплатят до 70 тысяч рублей

 Адвокат избитого в ярославской колонии хочет вернуться в Россию

Адвокат избитого в ярославской колонии хочет вернуться в Россию
Киев рассказал о «санкциях» против российских портов

Киев рассказал о «санкциях» против российских портов

 Путин пригласил Лукашенко в Россию

Путин пригласил Лукашенко в Россию
Россияне поддержали украинского боксера Усика, после обвинений Киева

Россияне поддержали украинского боксера Усика, после обвинений Киева

 Корабли НАТО проведут военные учения с ВМС Украины в Черном море

Корабли НАТО проведут военные учения с ВМС Украины в Черном море

Пострадавшим от паводка в Амурской области выплатят до 70 тысяч рублей

Пострадавшим от паводка в Амурской области выплатят до 70 тысяч рублей

 Адвокат избитого в ярославской колонии хочет вернуться в Россию

Адвокат избитого в ярославской колонии хочет вернуться в Россию
Киев рассказал о «санкциях» против российских портов

Киев рассказал о «санкциях» против российских портов

 Путин пригласил Лукашенко в Россию

Путин пригласил Лукашенко в Россию
Россияне поддержали украинского боксера Усика, после обвинений Киева

Россияне поддержали украинского боксера Усика, после обвинений Киева

 Корабли НАТО проведут военные учения с ВМС Украины в Черном море

Корабли НАТО проведут военные учения с ВМС Украины в Черном море

15:29   23 Июля 2018
Россия

«Роскосмос» просит Счетную палату провести проверку

«Роскосмос» просит Счетную палату провести проверку

Счетная палата вскоре может прийти с новой проверкой в «Роскосмос».

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса» в понедельник. Отмечается, что проверку инициировала сама государственная корпорация.

«Нам важен профессиональный опыт и рекомендации Счетной палаты», — заявили в «Роскосмосе» журналистам.

При этом в СП сообщили о том, что запрос «Роскосмоса» сейчас рассматривают. Там подчеркнули, что у Счетной палаты уже имеется план проверок, и включение в него дополнительных пунктов обычно рассматривют отдельно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #проверка #роскосмос #счетная палата
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...