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Пострадавшим от паводка в Амурской области выплатят до 70 тысяч рублей

 Адвокат избитого в ярославской колонии хочет вернуться в Россию

Адвокат избитого в ярославской колонии хочет вернуться в Россию
Киев рассказал о «санкциях» против российских портов

Киев рассказал о «санкциях» против российских портов

 Путин пригласил Лукашенко в Россию

Путин пригласил Лукашенко в Россию
Россияне поддержали украинского боксера Усика, после обвинений Киева

Россияне поддержали украинского боксера Усика, после обвинений Киева

 Корабли НАТО проведут военные учения с ВМС Украины в Черном море

Корабли НАТО проведут военные учения с ВМС Украины в Черном море

16:11   23 Июля 2018
Медиа

Россияне поддержали украинского боксера Усика, после обвинений Киева

Россияне поддержали украинского боксера Усика, после обвинений Киева

Украинского боксера Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в субботу, 21 июля, в Москве единогласным решением судей признали победителем боя с россиянином Муратом Гассиевым. Усик стал абсолютным чемпионом мира и завоевал Кубок Мохаммеда Али.

Россияне поддержали украинского боксера Усика, после обвинений Киева

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко опасается, что после победы боксера Александра Усика в Москве «в российскую агрессию» уже никто не поверит. По его словам, достаточно еще несколько подобных событий с участием украинцев.

 

 

Россияне поддержали украинского боксера Усика, после обвинений Киева

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что обладатель чемпионских поясов WBO и WBC в первом тяжелом весе Александр Усик отказался комментировать политические темы. Чемпион посвятил победу отцу и тренерам. Представители Федерации бокса РФ отметили, что поединок прошел в атмосфере взаимного уважения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россияне поддержали украинского боксера Усика, после обвинений Киева

Россияне напомнили, что после боя президент Петр Порошенко назвал Усика «символом украинской борьбы». Премьер-министр Владимир Гройсман предложил украинскому лидеру присвоить боксеру звание национального героя.

 

 

 

 

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #усик #гассиев
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