Россияне поддержали украинского боксера Усика, после обвинений Киева

Украинского боксера Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в субботу, 21 июля, в Москве единогласным решением судей признали победителем боя с россиянином Муратом Гассиевым. Усик стал абсолютным чемпионом мира и завоевал Кубок Мохаммеда Али.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко опасается, что после победы боксера Александра Усика в Москве «в российскую агрессию» уже никто не поверит. По его словам, достаточно еще несколько подобных событий с участием украинцев.

Усик, поза сумнівом, класний боксер. Але ще декілька подібних подій у Москві за участю українців і в агресію Росії проти України у світі вже ніхто не повірить. Тільки в "дружбу". І це серйозно. — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 июля 2018 г.

Как же сложно каждый день доказывать то, чего нет... — Isaev Dmitrii (@IsaevDB) 23 июля 2018 г.

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что обладатель чемпионских поясов WBO и WBC в первом тяжелом весе Александр Усик отказался комментировать политические темы. Чемпион посвятил победу отцу и тренерам. Представители Федерации бокса РФ отметили, что поединок прошел в атмосфере взаимного уважения.

Почему торговать можно, почему получать деньги за транзит можно, а выступать за свою страну нельзя?И да, в агрессию России против Украины уже и так никто не верит! — Миник (@byashkaa) 23 июля 2018 г.

Боксер классный, чего нельзя сказать о вице-премьер министре. — Шинкарь (@k86sNacBF492ggo) 23 июля 2018 г.

За подобными громкими высказываниями обычно стоит пшик вместо доказательств. — Скарби Тукішвіллю (@Serjio_Leone_UA) 23 июля 2018 г.

Это же хорошо. Тем более спорт тут нипричем, не суйтесь своей политикой к спортсменам. Боксёр выступает только за себя, а не обворовавшихся жирдяев. — Denis Buzmakov (@denisbuzmakov) 23 июля 2018 г.

А что ВЫ сделали для того, чтобы прекратить транзит газа, остановить торговлю с Россией, ввести визовый режим? Возможностей-то явно больше, чем у Усика. — Ирина (@DiodontI) 23 июля 2018 г.

Учитывая постоянный рост товарооборота между Россией и Украиной, в агрессию уже давно никто не верит ) — Vlad (@vlad_aaa) 23 июля 2018 г.

Перемога обернулась вновь зрадой. Впрочем, ничего нового. — остроумное название (@u_talking_me) 23 июля 2018 г.

Сложно становиться говорить сразу об агрессии и ненависти. — Chilaula (@ShoanSan) 23 июля 2018 г.

боитесь правды? — WLAWOLTER (@wlawolter) 23 июля 2018 г.

Россияне напомнили, что после боя президент Петр Порошенко назвал Усика «символом украинской борьбы». Премьер-министр Владимир Гройсман предложил украинскому лидеру присвоить боксеру звание национального героя.

Жодної секунди не сумнівався, що Сашко переможе! Український гімн, який пролунав сьогодні у Москві на весь світ, - це символ нашої боротьби, наближення нашої перемоги. Україна пишається тобою! pic.twitter.com/tltTtqo3OR — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 июля 2018 г.

Історична перемога нашого Олександра Усика! Вкотре він доводить - сильніше за українців у світі нікого немає! Запропоную Президенту присвоїти Олександру звання Героя України! Слава Україні! Слава нашому Герою! pic.twitter.com/B2oyFhIx1F — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 21 июля 2018 г.

Поведение на ринге и за его пределами украинского боксера Александра Усика выглядят особенно достойно на фоне попыток Порошенко политизировать его победу pic.twitter.com/ng7mZ7y4hI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 июля 2018 г.

Порох решил примазаться к успеху Усика, вот и все дела))))))))) а остальным спортсменам они запретили участвовать в соревнованиях в России )))) парадокс )))))))) Порох, такие как ты разваливают и грабят Украину, а она держится только на таких как Саша Усик !!!! — Ivan Ilkin (@JKxLd4xCBlRX1bx) 22 июля 2018 г.

Как обычно, сам ни чего не сделал, за то как какое-то достижении прээзидет Петр тут как тут, а как же спорт в не политики? Ни смей присваивать к себе эту заслугу ты ни чего для этого не сделал. Зато наверное Усика пригласишь для награды, только, что бы лицом своим поторговать. — match_channnel (@MChannnel) 21 июля 2018 г.

Звание Героя Украины надо присвоить каждому украинскому пенсионеру, который выживает на 1300 гривен! Платит коммуналку пополняя казну, питается и на эти деньги еще должен лечиться... Займитесь своими прямыми обязанностями, - благосостоянием страны и народа! — Дiд Miтя (@Vic_Im) 22 июля 2018 г.

Александр Усик : «В Крыму за меня болеют, по всей России у меня очень много поклонников. В принципе, я не разделяю наши народы, ибо мы славяне. Давайте так и будем говорить – славяне. Никаких препятствий нет, препятствия есть только у кого-то в голове». — Тамерлан (@Tamirlan_X) 22 июля 2018 г.