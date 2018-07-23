Путин предложил премировать талантливых учителей

Российские учителя удостоятся премий за выдающиеся успехи в области образования. Об этом говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Нововведения вступят в силу с этого года. В проекте указа сообщается, что в целях поощрения преподавательской и воспитательной деятельности, а также улучшения профессиональных качеств, лучшим учителям станут выплачивать ежегодно одну тысячу премий в размере 200 тысяч рублей каждая. Премия выплачивается педагогам за достижения в сфере образования, которые получили общественное признание.