Более 830 тысяч должников по алиментам не могут выехать из РФ

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) сообщили, что более 830 тысяч человек временно не могут выехать из страны из-за неуплаты алиментов.

Благодаря этим мерами примерно за пять месяцев приставы взыскали около 240 миллионов рублей с халатных родителей. Всего удалось добиться выплаты пяти миллиардов рублей долгов по алиментам.

За пять месяцев в розыске находились более 70 тысяч должников. Более 20 тысяч уже найдены, деньги с них взысканы. В это время в Пограничной службе ФСБ РФ на исполнении было 837,4 тысячи постановлений о временном ограничении на выезд из России.