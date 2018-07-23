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15:19   23 Июля 2018
Россия

Более 830 тысяч должников по алиментам не могут выехать из РФ

Более 830 тысяч должников по алиментам не могут выехать из РФ

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) сообщили, что более 830 тысяч человек  временно не могут выехать из страны из-за неуплаты алиментов.

Благодаря этим мерами примерно за пять месяцев приставы взыскали около 240 миллионов рублей с халатных родителей. Всего удалось добиться выплаты пяти миллиардов рублей долгов по алиментам.  

За пять месяцев в розыске находились более 70 тысяч должников. Более 20 тысяч уже найдены, деньги с них взысканы. В это время в Пограничной службе ФСБ РФ на исполнении было 837,4 тысячи постановлений о временном ограничении на выезд из России.

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Автор: Виктория Разумовская
#приставы #общество #должники #фссп #алименты
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