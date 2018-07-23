Депутат предложил запретить телеканалам покупать иностранные фильмы и шоу

Зампредседателя комитета Государственной думы по информационной политике, член ЛДПР Андрей Свинцов считает, что инициативу поддержат.

Политик предлагает ввести запрет на покупку телеканалами иностранных передач и фильмов. На свободные деньги тогда можно приобрести отечественный продукт. Свинцов сообщил об этом ФАН, комментируя обсуждение правок в закон о рекламе.

Законопроект депутат хочет внести осенью. Зарубежное же кино россияне могут посмотреть в кинотеатре или на «иных сервисах». Собственную инициативу Свинцов обсудил с коллегами по партии и даже нашел поддержку. По его словам, каналы первого мультиплекса не платят за нахождение в этом списке. В год эта сумма равняется миллиарду рублей. Но телеканалы относятся к разряду государственных, а деньги россиян тратят на поддержку американского и европейского кино. Политик уверен, что граждане РФ поддержат его предложение.

Коллега депутата Антон Горелкин полагает, что такой закон только вернет страну в прошлое. Он напомнил, что родился в Советском Союзе, где зарубежный контент не пропускали в страну, поскольку тот «негативно влиял на советского человека». С падением железного занавеса россияне с азартом смотрели весьма посредственные зарубежные боевики, считая, что советский продукт ужасен, а иностранный контент — шедевр искусства.

Горелкин такого возвращения не хочет. Российская кинопродукция увеличивает присутствие, а по некоторым позициям даже переигрывает западный, отметил депутат. Политик выступил за разумное отношение к вопросу и подчеркнул, что качественный продукт появляется только при наличии конкуренции.

Экс-глава дирекции информационных программ телеканала «Россия 1» Евгений Ревенко тоже выступил за содержательное наполнение каналов. Он запросил данные о доле отечественного и иностранного контента у канала ВГТРК. Согласной полученной информации, российская продукция на отечественных каналах значительно преобладает над зарубежной. В некоторых случаях она заполняет 100% вещания.

На минувшей неделе Госдума приняла правки в федеральный закон о рекламе. Депутаты позволили телеканалам увеличить время на рекламу до 20% в течение часа. Также стало возможно размещение рекламы в детских передачах.

Политики считают, что новая рекламная норма по 12 минут в час вместо девяти приблизит Россию к мировой практике. Телеканалы получат дополнительные деньги, которые можно использовать на создание интересного контента. Противники же считают, что любители ТВ уйдут в интернет.

Госдума уже ужесточала требования по размещению рекламы в прошлом. К примеру, в июле 2014 года политики запретили рекламу на платных каналах. Роскомнадзор тогда внес в список более тысячи подобных каналов.

Спустя год в законе появились новые правки. Согласно им, платные кабельные и спутниковые каналы смогли размещать рекламу. Однако в законе прописали одно условие — эфирная сетка должна состоять на три четверти из отечественных фильмов и шоу.

Федеральная антимонопольная служба тогда утвердила документ, помогающий отличить российский контент от иностранного. В законе же появился термин «национальная продукция СМИ».