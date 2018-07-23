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15:06   23 Июля 2018
Россия

Кремль не использует программу «Инцидент» — «Медиалогия»

Кремль не использует программу «Инцидент» — «Медиалогия»

Представители компании объяснили, что работают с региональными властями напрямую.

«Инцидент менеджмент» - программа, позволяющая отслеживать негативные комментарии в социальных сетях. Она «Медиалогия» разработала ее примерно год назад и позволяет компаниям, брендам и некоторым персонам отбирать негативные отзывы, чтобы определить темы, требующие тщательного разбора.

Ранее РБК написало, что Кремль якобы инициировал запуск «Инцидента», чтобы отслеживать негативные отзывы граждан о работе региональных властей. Однако PR-директор «Медиалогии» Надежда Жуковская опровергла эти данные.

Она рассказала, что компания действительно работает с некоторыми регионами, но напрямую. Кремль не является клиентом «Медиалогии».

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Автор: Юлия Халус
#россия #экономика #кремль #инцидент #медиалогия
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