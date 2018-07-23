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Россияне поддержали украинского боксера Усика, после обвинений Киева

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15:12   23 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Киев заявил, что Усик своей победой подрывает веру в «агрессию Украины»

Киев заявил, что Усик своей победой подрывает веру в «агрессию Украины»

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что украинский боксер Александр Усик и другие украинские спортсмены в России подрывают мировую веру в «российскую агрессию».

Так он прокомментировал поединок Усика с россиянином Муратом Гассиевым в своем Twitter-аккаунте. Он добавил, что отныне в мире начнут верить «только в дружбу».

Украинец выступал в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), который проходил в Москве 22 июля. Усик единогласно одержал победу над россиянином в 12-раундовом поединке, став обладателем четырех чемпионских поясов. Президент Украины Петр Порошенко уже охарактеризовал победу Усика как символ борьбы Украины.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #украина #политика #весь мир #усик
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