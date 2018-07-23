Киев заявил, что Усик своей победой подрывает веру в «агрессию Украины»

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что украинский боксер Александр Усик и другие украинские спортсмены в России подрывают мировую веру в «российскую агрессию».

Так он прокомментировал поединок Усика с россиянином Муратом Гассиевым в своем Twitter-аккаунте. Он добавил, что отныне в мире начнут верить «только в дружбу».

Усик, поза сумнівом, класний боксер. Але ще декілька подібних подій у Москві за участю українців і в агресію Росії проти України у світі вже ніхто не повірить. Тільки в "дружбу". І це серйозно. — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 июля 2018 г

Украинец выступал в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), который проходил в Москве 22 июля. Усик единогласно одержал победу над россиянином в 12-раундовом поединке, став обладателем четырех чемпионских поясов. Президент Украины Петр Порошенко уже охарактеризовал победу Усика как символ борьбы Украины.