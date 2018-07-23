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 Адвокат избитого в ярославской колонии хочет вернуться в Россию

Адвокат избитого в ярославской колонии хочет вернуться в Россию
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14:58   23 Июля 2018
Россия

Следователи выяснят, кто угрожал адвокату избитого в ярославской колонии

Следователи выяснят, кто угрожал адвокату избитого в ярославской колонии

Если факт угроз в адрес Ирины Бирюковой и семьи подтвердится, тогда СК РФ по Ярославской области примет меры государственной защиты.

Адвокат заключенного Евгения Макарова, пострадавшего от пыток в первой колонии Ярославля, уехала из РФ и попросила госзащиты, передает фонд «Общественный вердикт». По информации правозащитников, Ирина Бирюкова попросила СК РФ забрать расследование уголовного дела о пытках из Ярославля в Москву. 

«Следственные органы Ярославской области дискредитировали себя», — отметили в фонде «Общественный вердикт».

Фонд считает, что угроза личной расправы над адвокатом Бирюковой реальна, поэтому решили, пока СК рассматривает заявление о госзащите, сотрудника «Общественного вердикта» вывезут за пределы России. СУ СК РФ по Ярославской области проверяет информацию об угрозах. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #происшествия #ярославль #адвокат #угрозы
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