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15:02   23 Июля 2018
Россия

Ресторан и кафе откроются в павильоне «Главтабак» на ВДНХ

Ресторан и кафе откроются в павильоне «Главтабак» на ВДНХ

В Москве на территории ВДНХ идет реставрация одного из самых экзотичных павильонов — «Главтабак». После работ здесь откроется ресторан и кафе. 

Этот павильон был построен в 1954 году. Архитектура здания включает в себя элементы русского национального зодчества, готики и даже восточные мотивы. Отделка выполнена из цветного кафеля с выразительными растительными мотивами. Купол павильона венчает тонкий шпиль.

Из ресторана, который расположится в «Главтабаке» откроется красивый вид на пруд ВДНХ и фонтан «Колос». 

Ранее стало известно, что в отреставрированном павильоне «Украина» откроется Музей славянской письменности. 

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #культура #общество #вднх #москвасейчас
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