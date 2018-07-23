Ресторан и кафе откроются в павильоне «Главтабак» на ВДНХ

В Москве на территории ВДНХ идет реставрация одного из самых экзотичных павильонов — «Главтабак». После работ здесь откроется ресторан и кафе.

Этот павильон был построен в 1954 году. Архитектура здания включает в себя элементы русского национального зодчества, готики и даже восточные мотивы. Отделка выполнена из цветного кафеля с выразительными растительными мотивами. Купол павильона венчает тонкий шпиль.

Из ресторана, который расположится в «Главтабаке» откроется красивый вид на пруд ВДНХ и фонтан «Колос».

Ранее стало известно, что в отреставрированном павильоне «Украина» откроется Музей славянской письменности.