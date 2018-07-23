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14:58   23 Июля 2018
Россия

Протест японских чиновников на Курилах в Совфеде назвали политическим пиаром

Протест японских чиновников на Курилах в Совфеде назвали политическим пиаром

Япония выразила протест России по конфискации спутниковых телефонов у токийской делегации, когда послы прибыли на южные Курильские острова. Об этом заявил генсек японского Кабмина Есихидэ Суга.

Политик назвал произошедшее «весьма прискорбным фактом». Протест японское посольство уже передало российской стороне в МИД. Токио потребовал «скорейшего возвращения» телефонов.

По закону Российской Федерации, для ввоза подобных средств связи нужно разрешение Госсвязьнадзора, которое находится при Минкомсвязи. Японские делегаты необходимые документы оформлять не стали. Известно, что Токио считает Курилы частью Японии, поэтому не считает нужным следовать российскому законодательству на островах.

Зампредседателя комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов в беседе с ФАН назвал поездку токийской делегации на Курилы жестком доброй воли со стороны Москвы. Политик напомнил, что регион по Конституции принадлежит России, поэтому для всех действуют одинаковые правила.

Сенатор считает, что японские послы могли создать ситуацию специально. Климов уверен, что в Токио существуют такие люди, «подбрасывающие дров в топку», и которым нужны провокации.

Протест японских чиновников на Курилах в Совфеде назвали политическим пиаром

Официальной версией поездки делегатов Японии было почтить память предков. Если информация верна, то со стороны России это жест доброй воли — дать возможность побывать на могилах, считает политик. Также он напомнил, что в определенный момент истории войска РФ стояли в Париже и Сан-Франциско. Однако Москва не пренебрегает законами этих регионов.

«Правила едины. Они неизменны и для граждан Японии», — подчеркнул Климов.

Поэтому Токио, принимая эту возможность, должен думать об улучшении сотрудничества, считает политик.

Делегация из 70 граждан Японии побывала на Курилах в рамках безвизового обмена. Прилетели делегаты на острова первым в этом сезоне чартерном рейсом. Самолеты со японской стороны в Россию начали летать в 2017 году. Раньше сюда можно было попасть только при оформлении визы и по морю.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #япония #политика #общество #весь мир #курилы #японская делегация
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