Путин одобрил программу Минздрава по борьбе с онкологией

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова в понедельник представила российскому лидеру Владимиру Путину программу по борьбе с онкологией, которую планируется реализовать до 2024 года.

Министр рассказала, что над программой трудились 60 ведущих онкологов, радиологов, радиофизиков, радиохимикой и так далее. С ее помощью вся российская медицина выйдет на качественно новый уровень: выявляемость онкологических заболеваний повысится, а уровень смертности снизится.

Программа разделена на несколько этапов. Первый: тотальная настороженность через онкоскрининги. В рамках этого этапа в стране построят межрайонные абмулаторно-онкологические центры, которые займутся определением точного диагноза у людей с подозрением на онкологию.

На второй стадии ведется непосредственное лечение пациента. Здесь сформировано 77 клинических рекомендаций, а внутри них 940 моделей лечения пациентов в соответствии с международным кодом. В каждой группе распределены свои препараты.

В целом, согласно программе, как только появляется подозрение на онкологию, открывается интерфейс онкологической программы: Минздрав проследит за каждым этапом лечения больного.

Путин высоко оценил разработку министерства.