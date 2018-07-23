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14:37   23 Июля 2018
Россия

Скворцова: 90 процентов россиян пройдут профосмотры к 2024 году

Скворцова: 90 процентов россиян пройдут профосмотры к 2024 году

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова встретилась с российским лидером Владимиром Путиным и сообщила, что в 2017 году диспансеризацию прошли 48 миллионов россиян, а вместе с профилактическими осмотрами — 58 миллионов человек.

По ее словам, Минздрав планирует к 2021 году выйти более чем на 80 миллионов россиян, а к 2024 году на 90 процентов населения — более 130 миллионов человек. Скворцова напомнила, что президент РФ поручил перейти в течение шести лет на ежегодный профилактический осмотр всех россиян.

Скворцова: 90 процентов россиян пройдут профосмотры к 2024 году

Министр здравоохранения РФ обсудила с Путиным проблему смертности. По оптимистичным прогнозам Росстата,к 2024 году смертность сократится на 160 тысяч человек. Минздрав попытается достичь минуса в 228 тысяч россиян, добавила Скворцова. Министерство борется с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, снижает смертность у детей всех возрастных групп.

 «Качество медицинской помощи — достаточно сложный сегмент», — подчеркнула Вероника Игоревна.

Министр объяснила, что в стране никогда не было единых национальных стандартов качества. Минздрав полностью обеспечит доформирование первичной медико-санитарной помощи, в том числе на селе, к концу 2021 года.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #минздрав #скворцова
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