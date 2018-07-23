Президент Йемена просит Россию помочь закончить войну в стране

Президент Йемена Махди аль-Машат призвал Российскую Федерацию расширить свою дипломатическую роль в обеспечении быстрого и справедливого завершения войны в стране, сообщает сирийское агентство САНА.

В официальном послании йеменского лидера, направленном Кремлю в рамках укрепления двусторонних связей между Йеменом и Россией, политик сообщил о военной эскалации, которую провоцируют силы Саудовской Аравии. В письме также говорится, что цель продолжающегося конфликта заключается в распространении хаоса в Йемене и потакании интересам Запада.