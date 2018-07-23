Подразделения по борьбе с бронеобъектами в Донбассе‍ появились в ВСУ

Армия Украины создала спецподразделения для борьбы с бронированными объектами и укреплениями в Донбассе. Об этом рассказали в Минобороны страны.

Соответствующее распоряжение отдал командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев. В оборонном ведомстве отметили, что подразделения готовы выполнять боевые задачи в случае необходимости.

Ранее МВД Украины приказало Погранслужбе готовиться к «освобождению» Донбасса. Военнослужащие ВСУ продвинулись в серую зону Донбасса на два километра. Этим они нарушили минские договоренности, которые точно определяют положения обеих сторон. В украинской армии рассказали, что наступление готовилось около двух недель в условиях строжайшей секретности.