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14:35   23 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Подразделения по борьбе с бронеобъектами в Донбассе‍ появились в ВСУ

Подразделения по борьбе с бронеобъектами в Донбассе‍ появились в ВСУ

Армия Украины создала спецподразделения для борьбы с бронированными объектами и укреплениями в Донбассе. Об этом рассказали в Минобороны страны.

Соответствующее распоряжение отдал командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев. В оборонном ведомстве отметили, что подразделения готовы выполнять боевые задачи в случае необходимости.

Ранее МВД Украины приказало Погранслужбе готовиться к «освобождению» Донбасса. Военнослужащие ВСУ продвинулись в серую зону Донбасса на два километра. Этим они нарушили минские договоренности, которые точно определяют положения обеих сторон. В украинской армии рассказали, что наступление готовилось около двух недель в условиях строжайшей секретности.

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Автор: Виктория Разумовская
#донбасс #украина #политика #минские соглашения
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