Мосгоризбирком обжалует регистрацию Балакина кандидатом в мэры

Мосгоризбирком (МГИК) обжалует решение Московского городского суда, согласно которому комиссия обязана зарегистрировать экс-владельца строительной компании СУ-155 Михаила Балакина в кандидатом в мэры Москвы.

В понедельник, 22 июля, Мосгорсуд отменил отказ МГИК в регистрации Балакина кандидатом в мэры и обязал зарегистрировать его в течение пяти дней. Об этом сообщает агенство «Интерфакс» со ссылкой на председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Горбунов подчеркнул, что МГИК обязательно подаст кассацию.

Балакин выдвинут от партии «Союз горожан». Он представил в комиссию подписи 112 муниципальных депутатов. Для регистрации необходимо 110, однако три депутата заявили, что их подписи недействительны. Председатель Мосгоризбиркома сообщил, что это произошло на основании пункта 18 статьи 34 Избирательного кодекса Москвы. Согласно этому пункту депутатов запрещается принуждать ставить свои подписи и вознаграждать их за это. 12 июля Мосгоризбирком отказал в регистрировать Балакина в качестве кандидата на пост мэра.

Равным образом юристы Балакина оспорили решение комиссии в Мосгорсуде. По итогам первого заседания депутаты подтвердили в суде, что ставили подписи к документам осознанно и без каких-либо принуждений.