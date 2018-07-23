Руководство тверского вуза ответит за продажу экзаменов

Уголовное дело возбудили по факту коммерческого подкупа должностными лицами Тверского филиала «Московского гуманитарно-экономического университета», передает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, с 7 по 10 мая 2018 года преподаватели брали у студентов деньги за «сдачу» госэкзаменов и «защиту» выпускных квалификационных работ. Некоторые студенты даже не приходили на госэкзамен, но получили хорошие оценки, уточнили в тверском СУ СКР.

Следователи установили многочисленные нарушения в организации и ведении как учебного процесса, так и порядка проведения государственной итоговой аттестации. СУ СКР по Тверской области выясняет обстоятельства случившегося.