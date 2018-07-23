Пенсии сосчитают по осени

Предложений ждет президент. Политолог не сомневается, что личное участие Путина повлияет на итоговый документ.

В минувшую пятницу президент России Владимир Путин впервые прокомментировал инициированную правительством пенсионную реформу. На Госсовете по спорту в Калининграде гарант напомнил, что вопрос обсуждался на протяжении многих лет. Предлагались различные варианты, но лично Путину не нравится ни один из них.

«И уверяю вас, что и в правительстве есть мало людей, которым нравится повышение пенсионного возраста», - добавил глава государства.

Тем не менее, Путин призвал задуматься о последствиях бездействия. Дисбаланс в действующей системе социальной поддержки очевиден: на пять пенсионеров сегодня приходится шесть работающих и наступит момент, когда «либо пенсионная система лопнет, либо бюджет и резервные фонды».

На прошлой неделе Госдума приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении и взяла два месяца на обсуждение поправок. До конца сентября президент намерен следить за дискуссией и выслушать все здравые предложения. Исключение те, кто пытается пиариться на реформе.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов уверен, что судьба реформы зависит от личной вовлеченности Владимира Путина.

«Заинтересованность президента должна задать новые импульсы и обозначить новые рамки для обсуждения этой проблемы, - рассуждает эксперт. – Реформа породила большой общественный резонанс. В обсуждение включились почти все политические силы страны, общественники, профсоюзы. Критические голоса достаточно сильны».

Результаты соцопросов говорят, что к повышению пенсионного возраста общество относится без единодушия, необходимы широкие дискуссии, заметил политолог. Время пока позволяет.

«Это элемент демократической процедуры. На этом и сделал акцент президент. Он обозначил тот социальный и экономический фон, который существует вокруг инициативы правительства и проблемы, которые являются стимулом к данному решению», - поделился мнением Шаповалов.

Правительство планирует поэтапно увеличивать возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет к 2028 году, для женщин – до 63 лет к 2034 году. По словам представителей кабмина, уже в следующем году пенсия увеличится на тысячу рублей. Согласно прогнозу Минтруда, в среднем годовой доход пенсионеров увеличится на 12 тысяч рублей.