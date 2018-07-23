Мутная вода в Североуральске вылилась в митинг

Акцию протеста в мэрии согласовали, но пообещали до ее старта решить все проблемы с водой.

Последствия ЧП в Североуральске (Свердловская область), жители которого лишились чистой воды в кране из-за провала русла реки Калья, власти планируют полностью устранить на текущей неделе. В этом корреспондента ИА «Политика Сегодня» заверил заведующий отделом мобилизационной работы, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации города Владимир Гусаков.

«Панические настроения в СМИ преувеличены. Водоснабжение города не прекращалось. Воду из-под крана можно использовать в гигиенических целях. Питьевую воду подвозили и продолжают подвозить, потому что Роспотребнадзор перестраховывается. Да, мутность сразу после ЧП превышала норму где-то в 70 раз. Сейчас — примерно в четыре раза. Угрозы здоровью нет», — утверждает чиновник.

На официальном портале городской администрации несколько раз в день публикуются данные о состоянии водопроводной воды. Так, показатель по цветности - 10,8 ( при норме 20), по мутности - 5,47 (при норме 1,5). Также на сайте публикуется график подвоза питьевой воды. По словам местных жителей, сейчас никаких ограничений по объему на одного человека нет, тогда как в конце прошлой недели выдавали не более двух литров в одни руки.

20 и 21 июля провели гиперхлорирование водопровода.

«Сейчас осталось устранить мутность и получить разрешение Роспотребнадзора. Думаем, что завтра по мутности приведем показатели в соответствии с нормой. А заключение надзорных органов получим на этой неделе. После чего откроют детсады», — сказал Гусаков.

Между тем, в соцсетях североуральцы встревожены объявленной Роспотребнадзором вакцинацией от гепатита А. Собеседник агентства заверил, что у санитарных врачей она была запланирована. Ситуация с водой стала поводом.

«Так совпало. За выходные прививки поставили 1 472 детям и 608 взрослым. Но главный санитарный врач отчитывается, что никакого превышения по заболеваемости, в том числе кишечной инфекцией, нет», — уверяет представитель мэрии.

Тем временем горожане намерены выйти на митинг из-за ЧП с водой. Его инициировало общественное движение «Город — Наш общий Дом». Как сообщил ИА «Политика Сегодня» председатель движения Владимир Головкин, власти акцию согласовали.

«Мы хотим донести до городских властей свои предложения. Чтобы нас услышали. Потребуем восстановить резервный водопровод, расхищенный в 90-е годы, потребуем тщательного мониторинга за питьевым водоснабжением. Отставка мэра? Нет такой цели. Если люди будут требовать, то внесем в итоговую резолюцию. Но человек еще год не работает на посту. Может что и получится у него», — рассуждает Головкин.

Митинг намечен на субботу, 28 июля в центре Североуральска.