Собянин: Москва увеличила объем производимых лекарств на 40 процентов

Кандидат в мэра столицы Сергей Собянин заявил об этом на встрече с избирателями — работниками Московского эндокринного завода.

Политик отметил, что Москва закупает основной объем лекарств у этого предприятия. Собянин отметил, что продукция весьма качественная, и указал на развитие лекарственной отрасли в Москве. Объем выработки лекарств за последние годы вырос на 40%. В столичных аптеках более 70% препаратов произведены в России. Кандидат в мэры считает, что выгоднее делать лекарства в стране, чем покупать за рубежом.

Собянин сообщил, что за восемь лет продолжительность жизни москвичей выросла до 78 лет. Мэр считает, что при сохранении такой динамики удастся достигнуть показателей в 80 лет.

В связи с этим в столице работает программа патронажной помощи пожилым. Оказывается поддержка и хроническим больным. Улучшается онкологическое направление. Собянин полагает, что этот профиль станет важным в ближайшие годы.