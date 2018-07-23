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14:03   23 Июля 2018
Россия

Собянин: Москва увеличила объем производимых лекарств на 40 процентов

Собянин: Москва увеличила объем производимых лекарств на 40 процентов

Кандидат в мэра столицы Сергей Собянин заявил об этом на встрече с избирателями — работниками Московского эндокринного завода.

Политик отметил, что Москва закупает основной объем лекарств у этого предприятия. Собянин отметил, что продукция весьма качественная, и указал на развитие лекарственной отрасли в Москве. Объем выработки лекарств за последние годы вырос на 40%. В столичных аптеках более 70% препаратов произведены в России. Кандидат в мэры считает, что выгоднее делать лекарства в стране, чем покупать за рубежом.

Собянин сообщил, что за восемь лет продолжительность жизни москвичей выросла до 78 лет. Мэр считает, что при сохранении такой динамики удастся достигнуть показателей в 80 лет. 

В связи с этим в столице работает программа патронажной помощи пожилым. Оказывается поддержка и хроническим больным. Улучшается онкологическое направление. Собянин полагает, что этот профиль станет важным в ближайшие годы.

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Автор: Павел Никифоров
#москва #россия #собянин #политика #лекарства
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