Путин и Лукашенко обсудили деятельность Евразийского экономического союза

Глава государства Владимир Путин и его коллега президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорили по телефону о деятельности Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обсудили ряд международных вопросов, а также аспекты деятельности ЕАЭС.

23 июля российский лидер также говорил по телефону с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Они обменялись мнениями по поводу подготовки к предстоящему пятому Каспийскому саммиту. Мероприятие состоится 12 августа в городе Актау.