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13:57   23 Июля 2018
Весь мир

Путин и Лукашенко обсудили деятельность Евразийского экономического союза

Путин и Лукашенко обсудили деятельность Евразийского экономического союза

Глава государства Владимир Путин и его коллега президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорили по телефону о деятельности Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

Лидеры двух стран обсудили ряд международных вопросов, а также аспекты деятельности ЕАЭС.

23 июля российский лидер также говорил по телефону с  президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Они обменялись мнениями по поводу подготовки к предстоящему пятому Каспийскому саммиту. Мероприятие состоится 12 августа в городе Актау.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #политика #весь мир #лукашенко #еаэс
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