Собянин намерен снизить возраст приема в детсады до 2,5 лет в Москве

Минимальный возраст приема детей в дошкольные образовательные учреждения в Москве снизится с двух лет восьми месяцев до двух с половиной лет.

Об этом сообщил кандидат на должность столичного мэра Сергей Собянин.

«Так и будем с каждым годом по мере возможности снижать этот возраст», — подчеркнул градоначальник в понедельник на встрече с избирателями.

Собянин отметил, что это поможет немалому числу родителей раньше вернуться к работе и активному образу жизни. Кроме того, действующий мэр заявил, что программу строительства новых детских садов в Москве продолжат.