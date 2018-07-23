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14:13   23 Июля 2018
Россия

Собянин намерен снизить возраст приема в детсады до 2,5 лет в Москве

Собянин намерен снизить возраст приема в детсады до 2,5 лет в Москве

Минимальный возраст приема детей в дошкольные образовательные учреждения в Москве снизится с двух лет восьми месяцев до двух с половиной лет.

Об этом сообщил кандидат на должность столичного мэра Сергей Собянин. 

«Так и будем с каждым годом по мере возможности снижать этот возраст», — подчеркнул градоначальник в понедельник на встрече с избирателями. 

Собянин отметил, что это поможет немалому числу родителей раньше вернуться к работе и активному образу жизни. Кроме того, действующий мэр заявил, что программу строительства новых детских садов в Москве продолжат.

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Автор: Алла Ларионова
#собянин #общество #детские сады #москва сейчас
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