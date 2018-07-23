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Путин и Назарбаев обсудили подготовку к пятому Каспийскому саммиту

Путин и Назарбаев обсудили подготовку к пятому Каспийскому саммиту

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13:49   23 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Путин и Назарбаев обсудили подготовку к пятому Каспийскому саммиту

Путин и Назарбаев обсудили подготовку к пятому Каспийскому саммиту

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 июля, пообщался по телефону с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, рассказала пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили некоторые вопросы дальнейшего развития сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, а также ход подготовки к предстоящему пятому Каспийскому саммиту. Тот пройдет 12 августа в городе Актау на юго-западе Казахстана.

Кроме того, лидеры обменялись мнениями касательно актуальных вопросов международной повестки. А Назарбаев поздравил Путина с успешным проведением чемпионата мира по футболу.

В Каспийском саммите традиционно участвуют пять государств: Россия, Казахстан, Азербайджан, Иран и Туркмения. Ключевой темой обсуждения на встрече является правовой статус Каспия.

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Автор: Юлия Халус
#россия #политика #казахстан #весь мир #каспийский саммит
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