Путин и Назарбаев обсудили подготовку к пятому Каспийскому саммиту

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 июля, пообщался по телефону с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, рассказала пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили некоторые вопросы дальнейшего развития сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, а также ход подготовки к предстоящему пятому Каспийскому саммиту. Тот пройдет 12 августа в городе Актау на юго-западе Казахстана.

Кроме того, лидеры обменялись мнениями касательно актуальных вопросов международной повестки. А Назарбаев поздравил Путина с успешным проведением чемпионата мира по футболу.

В Каспийском саммите традиционно участвуют пять государств: Россия, Казахстан, Азербайджан, Иран и Туркмения. Ключевой темой обсуждения на встрече является правовой статус Каспия.