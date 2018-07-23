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14:03   23 Июля 2018
Россия

Путин разрешил членам ОНК контролировать в СИЗО климат с помощью градусников

Путин разрешил членам ОНК контролировать в СИЗО климат с помощью градусников

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий членам общественных наблюдательных комиссий (ОНК) использовать градусники для контроля микроклимата в камерах СИЗО и колоний. Информацию передала пресс-служба Минюста РФ.

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 18.1 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых» президент РФ Путин подписал 19 июля 2018 года. Также российским главой подписан закон «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания».

В документах также увеличено количество мест заключения, которые члены ОНК имеют право посещать. Теперь наблюдателям доступны медицинские организации и учреждения, оказывающие психиатрическую помощь.

Закон регулирует порядок фото-, видео-, киносъемки членами комиссии в местах принудительного содержания, а также беседы с заключенными. Члены ОНК теперь смогут фиксировать нарушения прав заключенных с помощью фото- и видеосъемки только с письменного согласия самих подозреваемых и обвиняемых. Закон предусматривает немедленное прекращение беседы при обсуждении вопросов, не касающихся прав подозреваемых и обвиняемых.

Законом усовершенствован принцип создания комиссий и наделения полномочиями их членов. Также в нем определяются новые требования к кандидатам в члены комиссии и повышаются критерии их оценки.По новому закону членами ОНК не смогут стать граждане с судимостью. Также им запрещено иметь родственников, отбывающих наказание в тюрьме.

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Автор: Олег Королев
#россия #сизо #онк
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