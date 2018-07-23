Юноша и девочка утонули в Архангельской области

В воскресенье, 22 июля, дети купались в озере Андозеро в Онежском районе и у паромной переправы через реку Пинега в Архангельской области, передает пресс-служба регионального СУ СКР.

По информации следователей, утонул 16-летний юноша и 11-летняя девочка. Предварительно, мальчик плохо плавал, но заплыл на глубину озера Андозеро, и не рассчитал силы. Девочка с матерью и сестрами купалась у паромной переправы через реку Пинега, но сильное течение отнесло ее на глубину и ребенок утонул.

Следственный комитет РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводит доследственные проверки и выясняет обстоятельства случившегося. В 2018 году в регионе утонули десять детей. Следователи неоднократно предупреждали о необходимости обеспечить безопасность во время купания и напоминали родителям об ответственности, но дети продолжают гибнуть.