Мы в соц.сетях:
Лабораторный анализ подтвердил наличие сибирской язвы у скота в Туве

Лабораторный анализ подтвердил наличие сибирской язвы у скота в Туве

 Журналист НТВ написал заявление в СК РФ на блогера Данилу Поперечного

Журналист НТВ написал заявление в СК РФ на блогера Данилу Поперечного
Путин и Назарбаев обсудили подготовку к пятому Каспийскому саммиту

Путин и Назарбаев обсудили подготовку к пятому Каспийскому саммиту

 Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео
Путин и Лукашенко обсудили деятельность Евразийского экономического союза

Путин и Лукашенко обсудили деятельность Евразийского экономического союза

 В порт Одессы прибыли корабли НАТО

В порт Одессы прибыли корабли НАТО
Лабораторный анализ подтвердил наличие сибирской язвы у скота в Туве

Лабораторный анализ подтвердил наличие сибирской язвы у скота в Туве

 Журналист НТВ написал заявление в СК РФ на блогера Данилу Поперечного

Журналист НТВ написал заявление в СК РФ на блогера Данилу Поперечного
Путин и Назарбаев обсудили подготовку к пятому Каспийскому саммиту

Путин и Назарбаев обсудили подготовку к пятому Каспийскому саммиту

 Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео
Путин и Лукашенко обсудили деятельность Евразийского экономического союза

Путин и Лукашенко обсудили деятельность Евразийского экономического союза

 В порт Одессы прибыли корабли НАТО

В порт Одессы прибыли корабли НАТО
13:30   23 Июля 2018
Россия

Юноша и девочка утонули в Архангельской области

Юноша и девочка утонули в Архангельской области

В воскресенье, 22 июля, дети купались в озере Андозеро в Онежском районе и у паромной переправы через реку Пинега в Архангельской области, передает пресс-служба регионального СУ СКР.

По информации следователей, утонул 16-летний юноша и 11-летняя девочка. Предварительно, мальчик плохо плавал, но заплыл на глубину озера Андозеро, и не рассчитал силы. Девочка с матерью и сестрами купалась у паромной переправы через реку Пинега, но сильное течение отнесло ее на глубину и ребенок утонул.

Юноша и девочка утонули в Архангельской области

Следственный комитет РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводит доследственные проверки и выясняет обстоятельства случившегося. В 2018 году в регионе утонули десять детей. Следователи неоднократно предупреждали о необходимости обеспечить безопасность во время купания и напоминали родителям об ответственности, но дети продолжают гибнуть.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #дети #происшествия #озеро #архангельская область
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...