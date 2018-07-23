Лабораторный анализ подтвердил наличие сибирской язвы у скота в Туве

Ранее СМИ сообщали, что двое мужчин 31 и 34 лет, забив крупнорогатый скот, покрылись красными язвами и попали в больницу. Врачи подозревали у пострадавших сибирскую язву.

Лабораторный анализ подтвердил наличие заболевания у животных. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на управление Россельхознадзора по Хакасии, Туве и Кемеровской области.

В ведомстве добавили, что анализы по пострадавшим еще не готовы. Соответственно, точного диагноза нет. Состояние мужчин врачи оценивают как стабильное, но средней тяжести. Их здоровье улучшается.

Если не оказать своевременной помощи при сибирской язве, то исход может оказаться летальным. Заболевание человек приобретает через мясо зараженных животных. От человека к другому человеку сибирская язва не передается.