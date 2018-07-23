Журналист НТВ написал заявление в СК РФ на блогера Данилу Поперечного

Заявление в Следственный комитет РФ подал телеведущий Андрей Норкин. Он просит СК РФ проверить деятельность блогера Данилы Поперечного на предмет нарушения статьи УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды».

Норкин считает, что Поперечный оскорбляет человеческое достоинство, причем делает это публично и регулярно. В качестве доказательства журналист приложил к заявлению запись одного из выступлений комика, в котором тот рассуждает о введении в школьную программу уроков по изучению православия. Видео датировано апрелем 2017 года. Что именно возмутило в этом видео Норкина, он не указал.

Телеведущий подчеркнул, что это самая настоящая диверсия против каждого россиянина. Он напомнил, что у каждого человека есть свои гражданские права.

При этом перед каждым своим выступлением Поперечный оговаривается, что никого не хочет оскорбить или задеть. Его выступление — лишь его мнение.