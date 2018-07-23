Шесть человек задержали по делу о пытках в ярославской колонии

По делу о пытках в ярославской колонии задержали шесть человек, следствие будет ходатайствовать об их аресте. Семнадцать сотрудников были отстранены от работы. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Имена задержанных в ведомстве не приводят. В колонии и областном управлении ФСИН уже провели обыски.

Адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, которая передала представителям СМИ видео пыток в колонии, решила на время покинуть Россию из-за поступающих в ее адрес угроз. Она просит передать расследование дела из Ярославля в Москву, так как дело о жестоком избиении в ярославской ИК-1 расследуют родственники работников этой колонии. Соответствующая информация приводится на странице фонда в Facebook.

По данным адвоката, местный следователь, участвующий в расследовании дела о пытках, является родственником сотрудника колонии Сипана Мамаяна — одного из фигурантов видео. Кроме того, заместитель прокурора по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях Михайлов приходится родственником замначальнику ИК-1 Игиту Михайлову. Отмечается, что данные обстоятельства могут являться причиной, по которой жалобы на пытки не расследовались с прошлого года.