Опубликованы кадры пуска крылатой ракеты с атомной подлодки «Томск»

В интернете появилось видео, на котором виден пуск крылатой ракеты с атомной субмарины Тихоокеанского флота «Томск». Запуск проходил в Охотском море.

В ходе боевых учений ракета поразила корабль условного противника, который располагался на расстоянии примерно 150 километров.

Кроме того, в маневрах участвовали истребители МиГ-31, беспилотники морской авиации Тихоокеанского флота, а также боевые корабли и различные вспомогательные суда.

В прошлом году экипаж К-150 «Томск» получил приз Главнокомандующего ВМФ. Он стал лучшим в нанесении удара крылатыми ракетами по морской цели.