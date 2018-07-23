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13:10   23 Июля 2018
Россия

Опубликованы кадры пуска крылатой ракеты с атомной подлодки «Томск»

Опубликованы кадры пуска крылатой ракеты с атомной подлодки «Томск»

В интернете появилось видео, на котором виден пуск крылатой ракеты  с атомной субмарины Тихоокеанского флота «Томск». Запуск проходил в Охотском море. 

В ходе боевых учений ракета поразила корабль условного противника, который располагался на расстоянии примерно 150 километров. 

Кроме того, в маневрах участвовали истребители МиГ-31, беспилотники морской авиации Тихоокеанского флота, а также боевые корабли и различные вспомогательные суда.

В прошлом году экипаж К-150 «Томск» получил приз Главнокомандующего ВМФ. Он стал лучшим в нанесении удара крылатыми ракетами по морской цели.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #подлодка #охотское море #крылатая ракета #боевые учения #подлодка томск
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