В порт Одессы прибыли корабли НАТО

Группа кораблей, в состав которой входят три фрегата военно-морских сил четырех стран НАТО, зашла в одесский порт. Информацию сообщили в пресс-службе ВМС Украины в понедельник, 23 июля.

В сообщении говорится, что в порт Одессы с визитом зашли корабли Постоянной военно-морской группы НАТО SNMG-2 и Постоянной противоминной военно-морской группы НАТО SNMCMG-2.

ВМС Украины также сообщили, что в порту сейчас находятся корабли ВМС Нидерландов, Турции и Румынии. Кроме того, в состав группы входят по минные тральщики от Турции и Румынии, а также германское судно обеспечения. Пресс-служба ВМС Украины не уточнили точную программу визита и его сроки. На прошлой недели в западной части Черного моря завершились многонациональные учения Sea Breeze 2018. В которых участвовали военнослужащие 19 стран.