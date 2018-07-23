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 В порт Одессы прибыли корабли НАТО

В порт Одессы прибыли корабли НАТО
13:06   23 Июля 2018
Весь мир

В порт Одессы прибыли корабли НАТО

В порт Одессы прибыли корабли НАТО

Группа кораблей, в состав которой входят три фрегата военно-морских сил четырех стран НАТО, зашла в одесский порт. Информацию сообщили в пресс-службе ВМС Украины в понедельник, 23 июля.

В сообщении говорится, что в порт Одессы с визитом зашли корабли Постоянной военно-морской группы НАТО SNMG-2 и Постоянной противоминной военно-морской группы НАТО SNMCMG-2.

ВМС Украины также сообщили, что в порту сейчас находятся корабли ВМС Нидерландов, Турции и Румынии. Кроме того, в состав группы входят по  минные тральщики от Турции и Румынии, а также германское судно обеспечения.  Пресс-служба ВМС Украины не уточнили точную программу визита и его сроки. На прошлой недели в западной части Черного моря завершились многонациональные учения Sea Breeze 2018. В которых участвовали военнослужащие 19 стран.

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Автор: Олег Королев
#украина #нато #одесса #корабли
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