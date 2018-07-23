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13:10   23 Июля 2018
Россия

Глава Крыма поддержал обмен моряков с «Норда» на задержанных украинских рыбаков

Глава Крыма поддержал обмен моряков с «Норда» на задержанных украинских рыбаков

Киев не борется за украинцев, а вот Москве нужен экипаж российского судна, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, можно обменять моряков с «Норда» на задержанных в Крыму украинских рыбаков. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова попросила президента Украины Петра Порошенко рассмотреть возможность обмена членов экипажа российского судна «Норд» на рыбаков украинского судна «ЯМК-0041», которых задержали на территории крымского полуострова. 

«Я — за», — сказал Аксенов.

Глава Крыма поддержал обмен моряков с «Норда» на задержанных украинских рыбаков

Украинская погранслужба задержала «Норд» 25 марта. Двое из девяти моряков вернулись в РФ, однако остальных членов экипажа не выпускают по российским документам, так как официальный Киев считает их украинцами, проживающими в Крыму.

ФСБ по Крыму сообщила, что 4 мая российские пограничники задержали у западного крымского побережья украинское судно «ЯМК-0041» за незаконный промысел рыбы. Против капитана возбудили уголовное дело, а судно арестовали. Четверо украинских рыбаков отпустили, но они не покинут полуостров, потому что проходят свидетелями по делу о браконьерстве.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #крым #аксенов #норд #ямк-0041
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